◆オープン戦日本ハム５―２阪神（２３日・名護）日本ハムの新助っ人ロドルフォ・カストロ内野手（ブルージェイズ）が、来日１号を放った。４回２死一塁、阪神３番手・岩貞の１４２キロ真っすぐを捉えた。快音を残した打球は左翼場外への１号２ラン。「いい真っすぐを芯で打てて、打った瞬間ホームランと確信しました。練習からバッティングの面ではいろいろ工夫しながら調整してきたので、こうやっていい形で結果が出てうれ