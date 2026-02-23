ソフトバンクは２３日のＷＢＣ日本代表との壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に４―０で零封勝ちを収めた。首痛のため、試合を欠場した柳田悠岐外野手（３７）について、小久保監督は２５日からの台湾遠征に連れて行かないことを説明した。２２日の試合には「４番・ＤＨ」で出場していた柳田。この日は試合前練習でグラウンドに姿を現したものの、試合に出場することはなく早々に球場を後にした。チームは２５日か