大相撲の幕内・友風（中村）が２３日、大阪・泉大津市内で行われた部屋のちゃんこ交流会に参加した。会には想定を上回る約３０００人が来場。約１年ぶりの餅つきも行った。例年よりも多い餅の量に「今日は多かったです。疲れた」と語った。冬季五輪のミラノ・コルティナ大会が２２日に閉幕した。友風はスキーやスケートなど冬季種目になじみがあるといい、「スキーは小さい頃からしていて、アイススケートは４、５回やったこ