ソフトバンクは２３日のＷＢＣ野球日本代表「侍ジャパン」との壮行試合（宮崎）に４―０で完勝した。先発したカーター・スチュワート投手（２６）が２回無失点に抑え込むなど、１３失点を喫した２２日の試合とは打って変わって投手陣が２安打零封リレーを披露。育成投手陣も含めて、昨年の日本一軍団が層の厚さを改めて示した結果となった。それぞれが持ち味を発揮した。先発のスチュワートは２０２４年の日本シリーズ以来とな