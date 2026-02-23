◆オープン戦日本ハム５―２阪神（２３日・名護）日本ハムの新庄剛志監督が、右肘を痛め離脱した清宮幸太郎内野手の代役を早くも指名した。この試合、３安打を放った吉田について聞かれると「今の状態なら開幕スタメン、ファースト吉田賢吾でしょ。こんだけ打って。よう打てるなと思うもん、ほとんど初めて見るピッチャーでしょ。すごいわ」と絶賛。続けて「あんまり調子落としてほしくないから、ずっと出すのやめようかなっ