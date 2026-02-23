ロンドン序盤はドルが買い戻される、ドル円１５４円台後半＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドルが買い戻されている。週明けのアジア市場では米関税に対する不透明感の高まりを受けてドル売りが優勢だった。ドル円は155.07付近を高値に154.00付近までほぼ一方通行で下落した。しかし、その後は買戻しに転じた。その流れはロンドン時間にも継続しており、足元では154.80台に戻り高値を伸ばしてきている。 ユーロドル