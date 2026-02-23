中川悠アナウンサー「会場内ではみなさんが思う存分スノーアクティビティを楽しんでいます」23日は3連休最終日。山形県飯豊町のどんでん平スノーパークでは、多くの家族連れや観光客の姿がありました。スノーモービルとバナナボート、そして巨大滑り台、と3つのアクティビティーが楽しめます。係員「いってらっしゃい」子ども「もう一回する」「楽しかった」「（Qやってみてどう