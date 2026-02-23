「淡水王選手権！第３回ｔｖｋカップ」（２３日、多摩川）山口亮（３８）＝１１１期・東京・Ｂ１＝はここまで３走して２、５、３着と１着はまだないが、雰囲気は悪くない。２日目６Ｒも４カドから差して３着を奪取した。「足は悪くない。バランスが取れて、いい調整ができている。伸び負けもしないし、乗り心地ともいいバランス」と仕上がりには納得の様子だ。過去には当地３節連続で予選突破もあり、水面との相性はいい。今