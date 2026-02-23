「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２４日開幕、鳴門）今月初めの大寒波がうそのようなぽかぽかの鳴門から、プレミアムＧ１のコラムを書かせていただく徳増です。今年も女子選手のあれやこれを突っ込んで行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。初日は、プレミアムＧ１では、初のドリーム戦に選出された戸敷（晃美）ちゃん（２９）＝福岡・１１８期・Ａ２＝に注目です。江戸川、浜名湖、三国の３