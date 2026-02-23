「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２４日開幕、鳴門）今井美亜（３５）＝福井・１０６期・Ａ２＝は、２連対率３５％の２７号機とタッグを組む。１月のルーキーシリーズで西丸侑太朗がしっかりと仕上げて優勝。その後も、伸びの良さが光っている良機だ。前検を終え、「そのままで行って、班の中では一緒くらい。前検では伸びていく感じはなかった。まずはペラを見てから考えます」と好感触は得られなかったが