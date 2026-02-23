イタリア・ミラノのマルペンサ空港で、出発前に撮影に応じるフィギュアスケート男子の鍵山優真（左）と佐藤駿＝23日（代表撮影・共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が23日、帰国の途についた。フィギュアスケート男子と団体で2大会連続「銀」の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はミラノのマルペンサ空港で「閉会式も十分楽しんだ。今は疲労困憊だが、世界選手権