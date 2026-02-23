「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２４日開幕、鳴門）今井裕梨（４２）＝群馬・９２期・Ａ２＝は、エース機を手にしてモチベーションが高まる。７６号機は、コンスタントに実績を積み重ねて、２連対率は唯一の５０％超え。足は３拍子そろい近況も快走が目立ち、Ｇ１・四国地区選では三嶌誠司が優出２着。特訓を終えると、「足合わせした感じはちょっとはいいけどすごくいいかと言われると…。エース機という