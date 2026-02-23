長崎ヴェルカの話題です。 シーズンの中断期間の中、長崎市で選手と子どもたちが触れ合う交流イベントが行われました。 長崎市のハピネスアリーナで23日に行われた「ハピネスヴェルカフェス」。 長崎ヴェルカの選手たちと子どもたちとの交流イベントで、Bリーグのトップパートナーを務めるソフトバンクが主催しました。 アリーナ内に飲食ブースが設けられたほ