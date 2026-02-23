俳優の山時聡真（20）と女優の菅野美穂（48）が23日、都内で行われたダブル主演映画「90メートル」（監督中川駿、3月27日公開）の完成披露試写会で舞台あいさつした。地方都市を舞台に、東京の大学への進学を希望しながらも、難病を患うシングルマザーのそばを離れられない状況にある一人息子の葛藤を描く。この日は菅野の母の誕生日。菅野は「お母さんの代わりに、山時くんにぶつけます！」と言って山時に歩み寄ると、「埼玉