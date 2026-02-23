静岡県・浜松オートレース場のSG「第39回全日本選抜」（優勝賞金1420万円＝副賞を含む）は23日、12Rで優勝戦が行われた。2周目3コーナーで先頭に立った青山周平が節目のSG通算20度目のV。昨年に続く連覇で、この大会3Vとなった。3着以下の選手のコメントは以下の通り。3着・長田稚也セットは良かったけど道中は前の2人に離されてしまった。4着・金子大輔レースで重くてフロントタイヤが凄く滑っていた。5着・鈴木宏