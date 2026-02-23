天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられました。記者会見では、東日本大震災から15年、熊本地震から10年を迎えることへの思いを話されました。 ■陛下「親しい方が亡くなられ、生活環境が一変してしまった方々のことを思うと、震災の傷はいまだ癒えていないと感じます。災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の経過だけでは測れない重みを伴うものだと思います。これからも雅子と共に、被災地に心を寄せて