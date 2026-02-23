2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」が21日、メンバーまぜ太とあっとの2人の初ペア曲「We Own The World」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルに公開した。今曲では、重低音が響くダンスビートに乗せて「世界を掌握する」と高らかに言い放つような強い意志を打ち出した。あっとの低音ラップと、まぜ太のハイトーンボイスがうまく融合して、2人が描き出す「もっと大きな未来」を、音と映像で体感できる仕上