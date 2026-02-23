【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２２日、米国のトランプ大統領が各国・地域に１５％の追加関税を課すことについて、「（関税についての）昨年８月の共同声明での合意事項を守るよう期待する」と声明を出した。共同声明では、米国は大半のＥＵ製品に１５％の関税を課し、航空機やジェネリック医薬品（後発薬）などの関税率については０％か、ほぼ０％にするとした。ＥＵの声明では「合意