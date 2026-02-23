Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に発売する1stミニアルバム『OITOMA』よりリード曲「0.2mm」のティザー映像を公開した。「0.2mm」は、3月27日(金)全国公開の映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。公開されたティザー映像は、温かなピアノの旋律にのせて、窓越しに見えるバス停が季節の移ろいとともに映し出されている。さらに、明日24日22時にオフィシャルYouTubeチャンネルで「0.2mm