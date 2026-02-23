ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は最終種目のアイスホッケー男子決勝を現地22日に行い、米国が延長の末カナダを2-1で倒して1980年のレークプラシッド大会以来46年ぶりの金メダルを獲得した。試合後の表彰式で、敗れたカナダ選手に渡されたものに注目が集まっている。屈強な選手たちに渡されたのは、他の種目のメダリストと同じく大会マスコット「ティナ」のぬいぐるみだ。ただカナダのFWネイサン・マキノンは人