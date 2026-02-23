人見知りと後追いが激しかった筆者の息子。外食も諦めていたある日、馴染みの店で、思いがけない救世主が現われました。その出会いが、息の詰まりがちだった育児に、そっと風穴を開けてくれたのです。 泣いて泣いて、預けられない 私の息子は、生後6か月を過ぎた頃から人見知りと後追いが激しくなりました。私以外が抱っこすると、のけぞって全力で泣き叫ぶので、誰にも預けられず、外出は最小限。外食なんて夢のまた夢でした