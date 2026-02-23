メ～テレ（名古屋テレビ） ここ数年増えている車の盗難ですが、2025年の愛知県の被害件数は全国ワーストでした。その手口と対策は。 駐車場の車に近づいてきた人物。左側の前のタイヤに近づき、何かを始めました。 手元を照らしながら作業をすると…あっという間にシステムへのアクセスが完了し、車のライトが点灯しました。 そのまま走り去るまで、わずか2分20秒の出来事でした。 これは23日に名古屋市の西