◆オープン戦ヤクルト４―１広島（２３日・浦添）広島は、終盤に若手投手陣が崩れてヤクルトに競り負けた。“プロ初先発”となった栗林良吏投手は２回無失点にまとめ、２番手以降は中崎、ハーン、島内、森浦が６回まで無失点リレー。０―０の７回はドラフト５位・赤木（佛教大）が４安打１失点で先制を許し、同点に追い付いた直後の８回は２２年ドラフト１位の斉藤優が１／３回を４四球で３失点と崩れた。打線は１点を追う