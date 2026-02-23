ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった金メダリストが23日に帰国。約3時間後の生出演を報告し、驚きの声が上がっている。金5、銀7、銅12と冬季史上最多となるメダル24個と躍動した日本。スピードスケートでは高木美帆が500＆1000メートル、団体パシュートで3つの銅メダルを獲得した。同競技の中継で解説を務め、大人気となった