お笑いコンビ「アルコ＆ピース」が２３日、都内でゲスト声優を務めた「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（２７日公開）の特別試写会に出席した。国民的アニメ「ドラえもん」の長編映画シリーズ４５作目。のび太たちが海底を大冒険する物語だ。アルコ＆ピースは、海底人の国・ムー連邦の兵士役で、声優初挑戦する。平子祐希は、同作出演が決まり「なかなか連絡を取っていなかった友人たち１２人から連絡が来ました」