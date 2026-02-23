アトム法律事務所の岡野タケシ弁護士が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕が報道されたSIMONこと、酒井じゅんほ容疑者について言及した。 【写真】逮捕報道がされたSIMON氏 酒井容疑者は、2022年に人気音楽グループ「XG」を立ち上げたプロデューサーとして知られている。同氏と他3人の男性が23日に愛知県のホテルでコカイン1袋を所持していたとして