シェフィールド・ウェンズデーが史上最速で降格イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）で、シェフィールド・ウェンズデーが地元ダービーマッチに敗れて史上最速での降格が決まった。シェフィールド・Wは同じホームタウンのシェフィールド・ユナイテッドと対戦した現地時間2月22日のゲームに1-2で敗れた。3シーズンをチャンピオンシップで戦ってきたシェフィールド・Wは、これで残留の可能性が消滅して早くも降格が決まっ