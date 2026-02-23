横浜FCのFW駒沢直哉が頭だけで4得点横浜FCのFW駒沢直哉がヘディングだけで1試合4得点の離れ業を披露し、「ケチャドバにも程がある」「駒沢くん本領発揮やな」など注目を集めている。J2・J3百年構想リーグで開幕連敗スタートとなった横浜FCは、2月22日の第3節で昨季J3王者の栃木シティFCと対戦し、5-1で今季初勝利を手にした。ホーム3連敗は避けたい一戦で違いを生み出したのが、昨季J3ギラヴァンツ北九州へ育成型期限付き移籍