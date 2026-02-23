山形県米沢市の西吾妻山をスノーボードで下山していた40歳の男性が沢に落ちて遭難し、22日から山の中で一夜を過ごしました。男性は警察などの捜索の結果、23日午前、無事発見されました。無事発見されたのは、福島県郡山市の自営業・陣野晃一さん（40）です。警察の調べによりますと陣野さんは22日、友人2人とともに米沢市の西吾妻山に登山のため入山し、登頂後は1人でスノーボードで下山しました。しかし