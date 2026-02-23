フジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）が22日に放送され、自身初のWBCメンバー入りを果たした阪神・坂本誠志郎捕手（32）が今大会で初導入されるバッテリー間のサイン伝達機器「ピッチコム」について“秘策”を明かした。かつてチームメートだった先輩レジェンドの鳥谷敬氏（44）からピッチコムについて「どうやってやってんの？やりやすい？」と声をかけられた坂本は「9個ボタンあって、1個目に球種押して