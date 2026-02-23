ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア（BA）で金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が23日までに自身のインスタグラムを更新。帰国後に豪華メンバーで食事に行ったことを明かした。22日夜にストーリーズに、同日ともに帰国した男子ビッグエア金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）、男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（T