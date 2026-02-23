23日朝、皇居正門前に集まった大勢の人たち。3連休最終日の天皇誕生日は好天に恵まれました。皇居では一般参賀が行われ、午前9時半の開門時点で1万5000人を超える人たちが列を作りました。23日、66歳の誕生日を迎えられた天皇陛下。陛下は午前10時半ごろ、皇后さま、愛子さま、秋篠宮ご一家とともに宮殿のベランダに立たれました。陛下は「誕生日に、このように来ていただき、皆さんから祝っていただくことを、誠にありがたく思い