鹿児島市の鹿児島中央駅前では駅員が企画した鉄道のイベントが開かれました。鹿児島市のアミュ広場で開かれた「鹿児島中央駅にぎわいフェスタ」。鉄道の魅力を広く知ってもらおうと鹿児島中央駅の駅員が企画したものです。会場では、九州新幹線のミニトレインの乗車体験ができ家族連れでにぎわっていました。(訪れた人)「動くのが楽しかった」(訪れた人)「うれしい」「楽しかった」また特急列車「指宿のたまて箱」をモチ&#