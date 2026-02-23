京都の「醍醐寺」では五大明王に「力」を奉納する恒例の「五大力さん」が行われました。力いっぱい持ち上げているのは巨大な鏡餅です。男性は約１５０キロ、女性は９０キロの鏡餅を持ち上げ、その時間の長さを競います。「五大力さん」の呼び名で親しまれる法要のひとつで、醍醐寺のご本尊・五大明王に「力」を奉納し、無病息災を祈ります。今年の優勝記録は男性が４分４６秒、女性が４分５９秒でした。（女性の優勝・村尾春美