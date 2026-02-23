２月２４日（火）の近畿地方は、春本番の暖かさが続くでしょう。天気は下り坂に向かい、帰りが夜になる方は傘があった方が良さそうです。３連休中は日中晴れて、季節外れの暖かさとなりました。火曜も、午前を中心に高気圧に覆われ、昼過ぎまでは日ざしがしっかり届き、気温が上がるでしょう。ただ、次第に雲が広がり、夜は西や南の地域から雨の降る所が多くなってきそうです。帰りが夜遅くなる方ほど雨具を持ってお出かけくだ