2023年に死去した“演歌の女王”八代亜紀さん。亡くなった後も出身の熊本県は「熊本県民栄誉賞」を、八代市は「名誉市民」の称号を授与し、2024年には『日本レコード大賞』から特別功労賞が贈られた。【写真】あまりにもひどい…八代さんの私的写真付きCD第2弾の告知内容電話で問い合わせるも「コッチの勝手だろ！」ところが2025年、八代さんの若き日のヌード写真が“封入”されているというCDの発売が告知されて大騒ぎに。