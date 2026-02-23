「プロレス・全日本」（２３日、東京・大田区総合体育館）三冠ヘビー級選手権試合が行われ、王者の宮原健斗（３６）が斉藤ジュン（３９）をシャットダウン・スープレックスで撃破し、５度目の防衛に成功した。試合前は大会ポスターの扱いの悪さなどに悪態をついていたが、勝利後に意気揚々とマイクを持つと「これがアウェーの空気か？なぜ、あなた方はアウェーと言っているのにもかかわらず俺を応援するんだ？結果、日本プロレ