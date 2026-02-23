Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴のソロ活動5周年を記念した1st Mini Album『OITOMA』（24日発売）より、リード曲「0.2mm」（読み：レーテンニミリ）のティザー映像が、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。【動画】大森元貴「0.2mm」Teaser映像「0.2mm」は、映画『90メートル』（3月27日公開）の主題歌として書き下ろした楽曲。公開されたティザー映像は、温かなピアノの旋律にのせて、窓越しに見えるバス停