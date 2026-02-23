2月22日、九州のラグビースクールが熊本に集まる大会が、初めて開かれました。 【写真を見る】約1000人がラグビーを「見た・体験した」1日熊本ラグビースクール祭 「熊本ラグビースクール祭」には九州にある８つのスクールが一堂に会しました。 熊本ラグビースクールは大分・別府ラグビースクールと対戦しました。 1トライを追う熊本は、後半、相