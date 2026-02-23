病気や障害、認知症などの家族を世話するケアラーの声を伝える連載「ケアラーの風景」（随時掲載）に、千葉県に住む読者の女性（７９）から手紙が届いた。女性は、自閉症で重度の知的障害がある妹（７６）と、がんの手術を３度受けた夫（８３）との３人暮らし。「長く妹の世話と家事を続けてきたが、限界」と打ち明ける。昨年１２月、女性の自宅を訪ねた。（矢子奈穂）「ほかほか、こんがり。おいしいパンが、たくさんやけまし