俳優の西野七瀬が23日、都内で行われた映画『90メートル』（3月27日公開）舞台あいさつ付き完成披露上映会に登壇した。西野が“大切な人に対して願っていること”を語った。【動画】久しぶりの舞台あいさつに言葉を詰まらせる西野七瀬“大切な人”にメッセージも本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時聡真＆