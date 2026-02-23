俳優の山時聡真（２０）と菅野美穂（４８）が２３日、都内でＷ主演を務める映画「９０メートル」（３月２７日公開）の舞台あいさつ付き完成披露上映会に登壇した。今作は母を支える息子（山時）と難病を抱えるシングルマザー（菅野）の、母子の絆の感涙物語。作品にちなんで「大切な人に対して願っていること」を聞かれた菅野は「おめでとう」と書いたフリップを掲げ、「本日、私の母の誕生日でして。改めて激安銀座ランチに招