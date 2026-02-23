はだのふるさと大使に就任し、「秦野たばこ祭」に寄付する真矢さん＝２０２３年９月、秦野市役所秦野市出身で人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さんが１７日午後６時１６分、死去した。５６歳。葬儀は近親者で行った。後日、お別れの会を開く予定。２３日、同バンドの公式サイトで発表した。真矢さんは幼少期から地元秦野市の祭りで和太鼓を叩き、高校時代にはドラムを始め、同級生だったギター