『ニセモノの錬金術師』の原作者・杉浦次郎の新連載『めちゃくちゃ追放される話』（作画：向浦宏和）が、ニコニコ漫画において独占配信されることが決定した。この作品の主人公の名前は「ヘイト」。ヘイトの持つ特殊能力は「強くなればなるほど嫌われてしまう」というもの。そして、作品タイトルは『めちゃくちゃ追放される話』。なんとも、不吉な組み合わせである。【漫画】『めちゃくちゃ追放される話』を読むだが、安心してほ