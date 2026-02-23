２３日に大阪府堺市で開催された「堺プロレス第１弾」（堺サンスクエア）で、大仁田厚（６８）とＣＩＭＡ（４８）が危険な遭遇を果たした。この日のメインイベントでは、大仁田が「史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード」６人タッグストリートファイトに出場。その試合前に突如として姿を現したのがＣＩＭＡだった。ＣＩＭＡは昨年１１月に左肩鍵盤断裂などの手術を受け、現在長期欠