前回の世界一メンバーに相応しいパフォーマンスを披露した。２３日のソフトバンクとの代表強化試合で、日本代表・侍ジャパンの３番手・高橋宏斗投手（２３）が２回を打者６人のパーフェクトで抑える順調な仕上がりを披露した。最速１５５キロ、宝刀・スプリットが冴えわたった。「シーズン中とは違って（普段の先発ではない）４回からでしたけど、準備不足にはならないように、ちょっと早めに準備にして（肩を）作ってました」