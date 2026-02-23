ミラノ・コルティナ五輪の名場面ベスト１０を米誌「ローリングストーン」が発表した。同誌は「冬季オリンピックのベスト、ワースト、そして驚きの瞬間１０選」と題して、名場面をピックアップ。「コンドーム不足からバックフリップ、逃亡者の逃走劇の終えんまで、２０２６年オリンピックの最も記憶に残る瞬間をご紹介します」と発表した。まず挙げたのが「スロベニアのスキーヤー兄弟が歴史を作る」という快挙。「スロベニア