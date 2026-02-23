大谷翔平は取材対応でカーショーについて語った静かなる“決意表明”となった。ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、アリゾナ州グレンデールでのスプリングトレーニングで実戦形式の「ライブBP」とフリー打撃に臨んだ。練習後には取材に応じ、そこで発した一言が「さすがすぎる」と話題になっている。注目の場面は大谷が「クレイトン・カーショーのいないドジャースは？」と問われた時だった。カーショーは日本の