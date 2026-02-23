俳優の山時聡真と菅野美穂が２３日、都内でダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督、３月２７日公開）の完成披露上映会に西野七瀬、南琴奈、田中偉登らと出席した。進学先などに悩む息子と、難病を抱える母親の絆を描いた物語。オーディションで出演を勝ち取った息子役の山時は「演技を審査する本来のオーディションと違って、母親に電話をしてスピーカーフォンで１０分くらい会話するオーディションだったんです」と明か