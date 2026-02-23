女優の平愛梨が２３日、都内でゲスト声優を務めた「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（２７日公開）の特別試写会に出席した。国民的アニメ「ドラえもん」の長編映画シリーズ４５作目。のび太たちが海底を大冒険する物語だ。平はアニメ声優初挑戦で、ドラえもんたちを追跡する海底人の兵士の声を担当。出演発表されてからの反響について、「いろんな方が驚いてくれる。改めてドラえもんってすごいんだなと偉大さを感